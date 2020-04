Weißrusslands Präsident Lukaschenko über Corona (deutsch Übersetzung) #Russische Welt TV

Die weltweite Corona-Pandemie wird vom Präsidenten von Weißrussland Alexander Lukaschenko weitesgehend ignoriert, zumindest ist Weißrussland eins von sehr wenigen Staaten, wo es so gut wie keine Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt. Dies ist natürlich ein sehr riskantes Mannöver von Lukaschenko, da er auf diese Weise seinen Gegnern viel Angriffsfläche bietet, unter anderem auch für mögliche Provokationen. Ob am Ende Lukaschenko mit seinen nicht vorhandenen Maßnahmen im Recht ist oder Präsident Putin mit seinen harten Präventivmaßnahmen in Russland, wird sich am Ende zeigen. An dem, wie sich die Dinge in Weißrussland entwickeln werden, können wir im Nachhinein auch einschätzen, wie effektiv die auch in Europa verordneten Maßnahmen tatsächlich waren bzw. sind.

