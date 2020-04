Dr. Wolfgang Wodarg: Unser Grundgesetz ist außer kraft!

Liebe Freundinnen und Freunde der Demokratie,

als gestern Tiger und Löwen in New York auf SARS-CoV-2 positiv getestet wurden, und damit bewiesen wurde, dass der von der WHO, CDC und RKI empfohlene Test eben nicht spezifisch für eine menschliche Erkrankung ist, und dass er nichts medizinisch Relevantes aussagt, sondern nur dazu dient, die Welt in Panikschranken einzumauern, da wurde meine Homepage ausgeschaltet! Da wurde mein Twitter-Account deaktiviert. Von Dr. Bodo Schiffer wurden die Videos regelmäßig gelöscht, Herrn Prof. Bhakdi wurde temporär seine Universitäts-Email-Adr.- deaktiviert! In den Medien, vor allem Staatsmedien ist seit Wochen gelogen, diffamiert… Wo bleibt die Opposition, wo ist das Parlament?! Unser Grundgesetz ist ausser kraft!

Ähnliche Beiträge