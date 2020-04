Dies und Das – Arschbacken zusammen kneifen und geradeaus schauen!

Diesmal keine witzige Einleitung, denn ich bin entsetzt darüber, dass sogar hier in unserem Dorf so einige wirklich übel riechende Brühe köcheln und wohl sogar daran glauben, was sie verbreiten.

Also liegt das Augenmerk heute darauf, wie man geradeaus denkt beim Einschätzen einer komplexen Situation.



Eine typische und häufiger auftauchende Vermutung ist die, dass „die“ (0,1%) Covid19 (miss)brauchen, um irgendwelche großen weltweiten bösen Vorhaben durchzuziehen; was genau, reicht von „den Reichen den A*sch retten und die 99% ausplündern“ bis hin zu Vermutungen wie der, man wolle die NWO (die neue weltordnung à la Illuminaten, bankern, etc) durchsetzen und uns alle versklaven, teilweise (vor allem in idiotistan) noch garniert mit anderen wilden Gerüchten wie z.B. dem, Schreckliches mit all den unterirdisch gefangen gehaltenen entführten Kindern anzustellen.

Um das ganze Gebräu noch zu würzen, erklären einige, dass auch Russland („Putin trifft sich mit den lubawitschern. Hier das Beweisphoto!!!“) und China sowieso insgeheim mit den Illuminaten/zionisten/Jesuiten/[Böse nach persönlichem Wahn] zusammen spielen.

Und warum geben Putin und Xi dann den Feind der amis? „Na, um uns zu täuschen!“ wird dann erklärt.

Ist euch (jedenfalls so einigen) mal die Idee gekommen, dass ihr euch und uns….