Corona 19 – Erste Obduktionsergebnisse zeigen deutlich geringere Totenzahl durch Covid 19.

Spannende Ergebnisse aus der Gerichtsmedizin in Hamburg, die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Zahlen des RKI zu hoch liegen und dass nur Patienten mit schweren Vorerkrankungen an Covid-19 gestorben sind.

Was hat es mit dem geheimen Regierungspapier “Wie wir Covid 19 unter Kontrolle bekommen” auf sich. Eine Mutter bittet um Hilfe und warum wird gezielt Angst gesteigert.

