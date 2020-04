CDC-Website: Krankenhäuser sollen COVID-19 als Todesursache auflisten: Labortests nicht erforderlich

CDC-Website: Krankenhäuser sollen COVID-19 als Todesursache auflisten, auch wenn NUR “angenommen wird, dass es den Tod verursacht oder dazu beigetragen hat” – Labortests nicht erforderlich

Die Coronavirus-Krise hat die USA im Sturm erobert, die Arbeitslosigkeit in die Höhe getrieben und den Aktienmarkt praktisch über Nacht zum Absturz gebracht.

Die Medien bombardieren die Amerikaner rund um die Uhr mit Updates über die Zahl der Todesfälle, heben die Todeskarten hervor und erschrecken die Menschen, damit sie zu Hause bleiben.

Die Gouverneure zwingen kleine Unternehmen zur Schließung und drohen jedem, der gegen ihre autoritären, sozial distanzierenden Befehle verstößt, mit Gefängnis.

Die Medienhysterie basiert auf einem von Bill Gates finanzierten IHME-Coronavirus-Modell, das nachweislich weit davon entfernt ist.

Es wird noch schlimmer…

Die Zahl der Amerikaner, die an dem Coronavirus gestorben sein sollen, basiert auf einem CDC-Kodierungssystem, das “in den meisten Fällen dazu führt, dass COVID-19 die Ursache ist”.

Ein neuer ICD-Code wurde eingeführt, um die Todesfälle bei Coronaviren zu verfolgen.

Der U07.1-Code wird für den Tod durch Coronavirus-Infektion verwendet.

Es gibt jedoch einen weiteren Sekundärcode, U07.2, “für die klinische oder epidemiologische Diagnose von COVID-19, wenn eine Laborbestätigung nicht schlüssig oder nicht verfügbar ist”, so die CDC-Richtlinien.

“Da die Ergebnisse von Labortests in den USA normalerweise nicht auf Sterbeurkunden angegeben werden, plant das NCHS nicht die Einführung von U07.2 für die Mortalitätsstatistik”.

Das ist ein großes Problem.

“Die zugrunde liegende Ursache hängt davon ab, was und wo die Bedingungen auf dem Totenschein angegeben sind. Es wird jedoch erwartet, dass die Regeln für die Kodierung und Auswahl der zugrundeliegenden Todesursache dazu führen, dass COVID- 19 in den meisten Fällen die zugrundeliegende Ursache ist”, heißt es in den Richtlinien.

“COVID-19 sollte auf dem Totenschein für alle Verstorbenen angegeben werden, bei denen die Krankheit den Tod verursacht oder vermutlich verursacht oder zum Tod beigetragen hat”, hieß es in den Richtlinien der CDC vom 24. März. “Zertifizierer sollten so viele Einzelheiten wie möglich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse des Falles, der medizinischen Aufzeichnungen, der Laboruntersuchungen usw. angeben”, so die Richtlinien weiter.

“Wenn der Erblasser andere chronische Erkrankungen wie COPD oder Asthma hatte, die ebenfalls zum Tod beigetragen haben könnten, können diese Erkrankungen in Teil II berichtet werden.

1/ Wenn Sie zu Hause sitzen und die Spirale der COVID-Todeszählung beobachten, sollten Sie wissen, dass die offizielle @CDCgov-Richtlinie für die Kodierung von Todesfällen im Zusammenhang mit COVID wie folgt lautet: jeder Tod, bei dem die Krankheit “den Tod verursacht oder *vermutet* hat oder zu ihm *getragen* hat. Bestätigte Labortests sind nicht erforderlich… pic.twitter.com/H4D6mcti3R

– Alex Berenson (@AlexBerenson) 3. April 2020

1/ As you sit home watching #COVID death counts spiral, please know the official @CDCgov guidance for coding COVID-related deaths is as follows: any death where the disease “caused or is *assumed* to have caused or *contributed to* death.” Confirmed lab tests are not required… pic.twitter.com/H4D6mcti3R

— Alex Berenson (@AlexBerenson) April 3, 2020