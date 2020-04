Corona-News: – Die Zahl der Atemwegserkrankungen sinkt, aber ein brisantes Dokument der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg legt nahe, dass schon bald “Corona-Kranke” im großen Stil “palliativ” getötet werden sollen.

– In München soll am 4. April 2020 in 3.000 Haushalten auf Corona getestet werden.

– In Großbritannien war das Virus bereits in den Tests enthalten.

– Eine Virologin bezeichnet Impfungen als den “Heiligen Gral”.

– Edward Snowden warnt vor Corona-Diktatur