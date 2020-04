Xavier Naidoo weint über Kindermorde, Pädophilie und weitere Machenschaften / Adrenochrom & Anti-Aging

….daher passend dazu….

Adrenochrom & Anti-Aging: Weshalb so viele Kinder entführt und rituell ermordet werden

“Es wird Zeit, das schockierende Geheimnis der massiven Kindesentführungen und des globalen Kinderhandelnetzwerks an die breitere Öffentlichkeit zu bringen,” schreibt Gastautor Daniel Prinz.

Blutabnahme bei einem Kind.Foto: iStock

Im Zuge der Enthüllungen rund um Pizzagate und Pädogate fragen sich weltweit viele Leute, was es eigentlich mit den epidemisch grassierenden Kindesentführungen tatsächlich auf sich hat?

Warum verschwindet jährlich eine große Anzahl von Kindern, die vergewaltigt, gefoltert und anschließend in einigen – hauptsächlich satanischen – Kreisen häufig rituell ermordet werden?

Es wird Zeit, das schockierende Geheimnis dieser Kindesentführungen und des globalen Kinderhandelnetzwerks an die breitere Öffentlichkeit zu bringen, um den kranken „Sinn“ dahinter zu verstehen. Hierbei geht es um weitaus mehr als „bloße“ Pädophilie.

Warnung: Die nächsten Zeilen sind nichts für zartbesaitete Gemüter!

Der erste Groschen fällt schnell, wenn man auf Artikel stößt, in denen es darum geht, das Blut junger Menschen von unter 25 Jahren älteren Leute zu injizieren, um bei letzteren einen Verjüngungseffekt zu erzielen. Der Fachbegriff dafür lautet Parabiose. Die Anti-Aging-Forschung macht dabei auch vor makaberen Methoden nicht halt. Hier weiter……



….und noch….

Der Fall der Kabale – weltweit werden Kinder aus den unterirdischen Adrenochrom – Fabriken befreit. Das Ende der Welt wie wir sie kennen

Unsere Welt ist auf satanischen Sockeln gebaut.

Dies muss ein Ende haben!

Präsident Trump hat ein persönliches Interesse diesen Sumpf auszutrocknen !

Seit gestern und bis zu dem 20.April werden weltweit die Kinderfabriken und unterirdischen Anlagen zur Adrenochrom – Gewinnung gestürmt und die Kinder befreit. DIe Idee der Pandemie wurde von den Q-Leuten für diese Aktion benutzt.

Die Godin atmet auf und des Nachts ist in den Sperrzonen mit viel Militär und Aktivität zu rechnen.

Für das was folgend aufgedeckt und für die Massen häppchenweise…..