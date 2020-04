Westliche Solidarität?Russland hilft den USA, die USA klauen ihren Partnern bezahlte Schutzmasken

Russland hat humanitäre Hilfe nach New York geflogen, um der unter dem Coronavirus leidenden Stadt zu helfen. Während die USA sich von Russland helfen lassen, klauen sie in China von Frankreich bezahlte Schutzmasken.

Als das russische Transportflugzeug vom Typ Antonov 124 auf dem New Yorker Flughafen aufsetzte, kam vom Tower folgende Nachricht per Funk:

„Romeo Foxtrott Foxtrott 8460 Heavy, vielen Dank für all die Hilfe, die Ihr bringt!“

In der Tat ist es überraschend, dass Russland ausgerechnet den USA hilft, die Russland in den letzten Jahren zu Unrecht so ziemlich aller Verbrechen beschuldigt haben, die man sich nur ausdenken kann und auf dieser Basis Russland mit einem Wirtschaftskrieg inklusive harter Sanktionen überzogen haben. Und es ist auch verwunderlich, dass die USA diese Hilfe überhaupt angenommen haben.

