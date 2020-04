Die UNO will, dass das Coronavirus weltweit mit 10% besteuert wird

Wer eine Sekunde lang denkt, ich übertreibe, wenn ich dies als globalen Coup bezeichne, kennt mich nicht sehr gut. Ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Ich verlasse mich auf qualifizierte Quellen – nicht auf Gerüchte oder Vermutungen. Ich habe gewarnt, dass wir vor einem linken Putsch großen Ausmaßes stehen. Ich habe gewarnt, dass dieser Virus von Anfang an keine wirkliche Bedrohung darstellt. Es war keine biologische Waffe, die mit Hilfsmitteln oder einem Leck verbunden war. Dies war eine absichtliche Falschdarstellung. Meine Quellen deuten darauf hin, dass es in der vorangegangenen Grippesaison in China existierte.

Die Vereinten Nationen und ihre Weltgesundheitsorganisation stehen ebenfalls hinter diesem Putsch. Die Zahl der Todesopfer liegt weit unter der jährlichen Grippe (etwa 10%), aber die Presse unterstützt diese marxistische Agenda so gerne. Die Journalisten, die den Anweisungen ihrer Chefredakteure folgen, besiegeln ihre eigene Zukunft und die ihrer Familien und Kinder. Sie haben dieses Virus benutzt, weil es keinen Impfstoff gibt, aber es gibt viele unabhängige Quellen, die sagen, dass das Medikament zur Behandlung von Malaria in Frankreich und anderswo ohne Todesfälle funktioniert hat.

Die Vereinten Nationen haben jetzt einen 26-seitigen Bericht erstellt, der einen Aktionsplan zur Bewältigung der verschiedenen sozioökonomischen Auswirkungen von COVID-19 und der absichtlich von der Linken durchgeführten Zerstörung der Weltwirtschaft skizziert. Die Vereinten Nationen haben den Klimawandel genutzt, um eine Eine-Welt-Regierungsordnung zu schaffen, aber sie sind auf viel zu viel Widerstand gestoßen. Der Klimawandel ist jetzt tot. Sie sind zu etwas übergegangen, das es ihnen erlaubt, damit zu drohen, dass Menschen SOFORT sterben werden, wenn sie nicht alle ihre Freiheiten aufgeben. Die Agenda des Klimawandels bestand darin, die Industrie zu beschlagnahmen und sie effektiv zu verstaatlichen. Das werden sie jetzt tun, indem sie sie praktisch in den Bankrott treiben, und der Staat wird sie einfach übernehmen. Das ist das Schema, über das in Deutschland sogar gesprochen wurde, um Unternehmen zu verstaatlichen, da sie sie nicht aus der Patsche helfen können.

Dies ist einer der ältesten Tricks. Die Vereinten Nationen streben die Macht an, eine globale Steuer von 10% auf jeden für das zu erheben, was sie als “globale Gesundheitskrise, wie sie in der 75-jährigen Geschichte der Vereinten Nationen noch nie aufgetreten ist”, beschreiben. Das liegt daran, dass sie sich verschworen haben, einen überhöhten Virus zu schaffen. Man könnte meinen, dies sei die Ebene des Schwarzen Todes.

Alles, was wir jemals für unsere Menschenrechte gehalten haben, hat keine Gültigkeit mehr. Die Linke versuchte, alle Waffenverkäufe zu unterbinden. Trump nannte die Waffenläden angesichts der zunehmenden zivilen Unruhen als wesentlich für den Schutz. Das ist die Linke, die sich AGGRESSIV bewegt, um ihre gescheiterte Agenda bis zum letzten Machtgriff zu erzwingen. Das Rentensystem bricht zusammen. Alle Versprechungen, die sie seit dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, zerfallen zu Staub. Deshalb waren sie so darauf bedacht, Trump loszuwerden, und kämpften gegen BREXIT. Sie wollen keine Opposition. Deshalb habe ich versucht, alles zu dokumentieren, und habe diesen Bericht nur 9,95 $ gemacht. Unsere Zukunft steht auf dem Spiel.