COVID 19 bremst US-Flugzeugträger aus, Experten rechnen mit Blackouts

Roosevelt und Reagan sind die einzigen beiden US-Träger im Pazifik und könnten für 25 Tage außer Gefecht sein, da man die Besatzung testet und wohl unter Quarantäne stellt. Damit hat China freie Hand in der Region. Das Land verfügt über zwei eigene Flugzeugträger, darunter den kürzlich fertig gestellten Shandong, der angeblich 9 Milliarden Dollar gekostet haben soll und auf der Insel Hainan, dem südlichsten Punkt des Landes, stationiert ist.

Die USA haben 11 Flugzeugträger – aber zwei sind im Nahen Osten im Einsatz, und fünf befinden sich in US-Häfen, wo sie bis auf Weiteres repariert und überholt werden. Die Amerikaner haben im asiatischen Raum eine wichtige Militärbasis in Guam. The Daily Beast zitiert aktuell Personal von dort mit den Worten: “Wir sind am Arsch.”

