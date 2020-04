Virologe Streeck kritisiert bei Lanz Corona-Maßnahmen

Der Virologe Hendrik Streeck von der Universität Bonn hält eine schrittweise Lockerung der strikten Shutdown-Regeln in Deutschland für möglich. Grundlage dafür könnte eine von ihm selbst durchgeführte Studie im besonders von Corona betroffenen Landkreis Heinsberg sein.

Seit Tagen werden in Deutschland folgende Fragen diskutiert: War der Shutdown wirklich nötig? Sind die Maßnahmen der Bundesregierung wie etwa die Schließung zahlreicher Geschäfte zu scharf? Ist es an der Zeit, über eine sogenannte Exit-Strategie nachzudenken? In der ZDF–Talkshow “Markus Lanz” am Dienstagabend sagte etwa der 42-jährige Virologe Hendrik Streeck: