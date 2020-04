Trump bittet Putin um Hilfe im Ölkrieg, hier sind die Bedingungen Putins

Donald Trump rief am Montag den russischen Präsidenten Wladimir Putin an, um über den Einbruch der Ölpreise zu sprechen, der die amerikanische Schieferölindustrie in Mitleidenschaft zieht. Die beiden Führer sprachen kurz über die Coronavirus-Pandemie, wechselten aber schnell zu Trumps eigentlicher Sorge, nämlich der Ölförderung.

Im letzten Monat hat Saudi-Arabien den Markt mit Rohöl überschwemmt, um Russland dazu zu zwingen, tiefen Produktionskürzungen zuzustimmen. Zu seiner Ehre hat Putin sich hartnäckig gegen den saudischen Zwang gewehrt und das derzeitige Produktionsniveau beibehalten. In der Folge sind die Preise auf ein 18-Jahres-Tief von 20,09 Dollar pro Barrel gefallen, was weit unter der Gewinnschwelle liegt, die amerikanische Fracker zum Überleben benötigen. In weniger als einem Monat ist die kapitalintensive US-Schieferölindustrie in einen steilen Sturzflug geraten, der an der Wall Street Alarm ausgelöst hat, wo Analysten erwarten, dass eine Welle von Zahlungsausfällen den großen Investmentbanken einen K.o.-Schlag versetzt. Deshalb hat Trump beschlossen, Putin anzurufen. Er will sehen, ob er den russischen Präsidenten dazu bewegen kann, die Produktion zu drosseln.

Bemerkenswert ist, dass Putin schwieg, als die Trump-Administration Wirtschaftssanktionen gegen Russland wegen seiner angeblichen Aktivitäten in der Ukraine verhängte. Auch beschwerte sich der russische Präsident nicht über die Einmischung Washingtons in Syrien oder seine Versuche, Russlands Pipelines nach Deutschland und Bulgarien zu blockieren. (Nordstream und Southstream) Aber jetzt, wo US-Geschäftsinteressen verletzt werden, hält Trump nichts davon, Moskau um Hilfe zu bitten. Wie ein Kritiker sagte: “Es sieht so aus, als könne die Trump-Mannschaft austeilen, aber sie kann es nicht verkraften”.

Der Anruf hat in den amerikanischen Medien fast keine Berichterstattung erhalten, was zu erwarten ist, da es keine Möglichkeit gibt, einen Vorfall zu verdrehen, bei dem ein amerikanischer Präsident eindeutig den “bösen” Putin um einen Gefallen bittet. Die russischen Staatsmedien, Tass, haben das Telefongespräch in einer knappen 3-Satz-Aussage zusammengefasst, die jeden nützlichen Hintergrund ausschließt. Hier ist ein Auszug:

“Die Führer diskutierten auch den aktuellen Stand des Weltölmarktes. “Es wurde eine Vereinbarung über diesbezügliche russisch-amerikanische Konsultationen durch die Leiter der Energieabteilungen getroffen”, sagte der Kreml. “Wladimir Putin und Donald Trump vereinbarten, die persönlichen Kontakte fortzusetzen.” (Tass)

Beachten Sie, wie der Bericht in Tass auf die grundlosen Anschuldigungen und Beschuldigungen verzichtet, die normalerweise in den westlichen Medien erscheinen. Angesichts der Flut von Desinformationen über die “russische Einmischung”, die die Schlagzeilen der letzten drei Jahre beherrscht hat, sollte man meinen, dass die Redakteure von Tass die Geste von Trump kritischer sehen könnten, schließlich legt der Anruf von Trump nachdrücklich nahe, dass Washington bereit ist, seinem “Todfeind” nachzugeben, sofern es die gewünschten Produktionskürzungen erhält. Es scheint, dass Tass sich dazu äußern möchte, zumal die MSM eine so feindselige Haltung gegenüber dem russischen Volk eingenommen hat. Offenbar nutzt nicht jeder seine Medien, um seine eigene enge politische Agenda durchzusetzen.

Einige Leser erinnern sich vielleicht daran, wie Trump Putin 2018 in Helsinki dafür beschimpfte, dass er die Ölpreise (85 Dollar pro Barrel) in die Höhe getrieben habe, was Trump zufolge das Wachstum in den USA beeinträchtigte. Es ist nicht überraschend, dass Trump mit seinen Fakten falsch lag. Der Grund für den Preisanstieg im Jahr 2018 war, dass die Trump-Administration harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran und Venezuela verhängte, die einen sofortigen Rückgang der Produktion und einen starken Preisanstieg zur Folge hatten. Auch die Unterstützung der USA für den Angriff auf Libyen trug zu dem Preisanstieg bei. Unterm Strich: Russland war für die hohen Preise im Jahr 2018 ebenso wenig verantwortlich wie für die niedrigen Preise heute. Im Jahr 2018 waren die US-Sanktionen das Problem, die das Angebot erstickten, während 2020 die Saudis das Problem sind. Es sind die Saudis, die die Produktion erhöht haben, nicht Russland. Das bedeutet nicht, dass Putin nicht zur Entspannung der Situation beitragen kann, aber es bedeutet, dass die beiden Führer ihre Differenzen offen aussprechen und einen konstruktiven Weg finden müssen, um voranzukommen. Das bedeutet, dass es einen Gipfel geben muss, der bis jetzt vom außenpolitischen Establishment der USA heftig abgelehnt wurde.

Auf jeden Fall ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Putin einer Reduzierung der Ölförderung im Austausch für die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen zustimmen wird. Das ist überhaupt nicht das, was er will. Was Putin von Washington will, ist weitaus umfassender. Er will, dass die USA wieder in die Gemeinschaft der Nationen eintreten, damit sie in kritischen Fragen wie Krieg, Pandemie, nukleare Proliferation und globale Sicherheit gemeinsam handeln können. Er will einen verlässlichen Partner, der sich an die Regeln hält, sich an das Völkerrecht hält, die blutigen Regimewechsel-Kriege beendet, die Souveränität anderer Nationen respektiert und bei globalen Krisen hilft.

Das ist es, was er will. Er wünscht sich einen Verbündeten, der die Interessen anderer respektiert, in Fragen von gegenseitiger Bedeutung zusammenarbeitet und sich für die Schaffung einer gerechteren und wohlhabenderen Weltwirtschaft einsetzt.

Wenn Trump zeigt, dass er bereit ist, sich zu ändern, dann wird Putin zweifellos alle Anstrengungen unternehmen, um zu helfen. Aber wenn Trump den amerikanischen Alleingang fortsetzt, wird es keine Einigung geben.