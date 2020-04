In diesem von DiEM25 produzierten Video kommentiert der Aktivist, Sprachwissenschaftler und Autor Prof. Noam Chomsky die Coronavirus-Krise. Darüber hinaus stellt er den Kontext unseres sozioökonomischen und politischen Systems dar und wie es uns daran hindert, eine solche Epidemie wirksam zu bekämpfen. Schließlich erörtert Chomsky, was der Einzelne in Selbstisolation tun kann, um die Solidarität aufrechtzuerhalten und den Kampf für Freiheit und Demokratie am Leben zu erhalten.

