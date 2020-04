Dies ist der Notfall-Eingang am Kantonsspital CH-Baden, fast leer – WAKE UP!!!

Es gibt eine Zeit zum Schweigen.

Es gibt eine Zeit zum Reden.

Und es gibt eine Zeit zum Hinstehen: JETZT!!!

⬆️thread web⬆️

This is the emergency entrance at the Kantonsspital CH-Baden, almost empty – WAKE UP!!!#CoronaHoax#MedicalMartialLaw#ANTI_COVID_19_AB#UpriseOfHumanityForSanity#MakeTheWorldSaneAgain pic.twitter.com/GhX9bjyl6S

— Thomas Binder, MD ⏳ (@Thomas_Binder) March 30, 2020