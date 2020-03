Wie geht man in den Niederlanden mit Corona-Patienten um?

Bislang fehlten erschütternde Bilder von Särgen, Militär-LKWs oder überquellenden Intensivstationen, wie wir sie aus Italien und Spanien kennen. Was hat unser Nachbarland bislang anders gemacht in der Behandlung von Coronapatienten?

Auch in den Niederlanden nimmt der Druck auf Krankenhäuser und Intensivstationen ständig zu. Auch hier wirkte der Karneval, besonders in Brabant, als Brutstätte. Während in Italien Ärzte sich seit Wochen darüber beklagen, dass sie eine “Triage” vornehmen müssten, haben hierzulande Notfallmediziner gerade erst dazu Leitlinien veröffentlicht, nach denen Ärzte entscheiden sollen, welcher…..