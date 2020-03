Gold in der Corona-Krise: „Beste Krisenwährung“ – Edelmetall-Experten klären auf

Während Staaten in der Corona-Krise milliardenschwere Hilfen schnüren und Aktien immer mehr unter Druck geraten, werden Gold und Silber langfristig glänzend dastehen. Das sagen die Goldmarkt-Experten Martin Siegel und Dimitri Speck im Sputnik-Interview. „In wenigen Wochen sollte Wirtschaft wieder hochgefahren werden“, raten die Edelmetall-Insider.

….passend dazu….

Russische Zentralbank stoppt Goldkäufe! Warum?

Die russische Zentralbank hat am Montag bekanntgegeben, dass man ab April vorerst kein Gold mehr zukaufen werde. Über die Gründe kann nur spekuliert werden.

Goldkäufe werden eingestellt

Die Bank of Russia will vorläufig kein weiteres Gold mehr kaufen. Das gab die russische Zentralbank laut einem Bloomberg-Bericht am Montag dieser Woche bekannt. Die Goldreserven sollen demnach ab dem 1. April 2020 nicht mehr ausgebaut werden. Die Notenbank erwarb in der Vergangenheit im großen Stil Edelmetall von den heimischen Minen. Ein Grund für diese Entscheidung wurde nicht genannt. Analysten werden mit dem Hinweis zitiert…..