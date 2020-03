Am 25. März 2019 erkannten die USA die völkerrechtswidrige Annexion der Golanhöhen durch Israel formell an. Dies ändert nichts daran, dass die Golanhöhen völkerrechtlich immer noch ein Teil Syriens sind. Aber es sollte uns daran erinnern, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg vereinbarte Völkerrecht von den USA und vielen durch sie dominierten Ländern nur als Werkzeug gegen Feinde, nicht aber als Maßstab für das eigene Verhalten dient. Und es sollte uns daran erinnern, wie die Geschichte durch ständiges Wiederholen von Lügen im Bewusstsein der Menschen umgeschrieben wird. Wie die Geschichte der 130.000 Syrer, die Israel im Jahr 1967 von den Golanhöhen vertrieben hatte. Ein Artikel von By Haokets aus 2017 in 972mag.com wurde am 20. Dezember 2019 noch einmal verbreitet (1).