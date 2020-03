Was verschweigt uns die Regierung?

Die Corona-Krise hat die gesellschaftliche Ordnung und grundlegende freiheitliche Rechte der Bundesbürger auf den Kopf gestellt: Menschen müssen sich voneinander isolieren, die Versammlungsfreiheit wurde aufgehoben, Kinder und Jugendliche dürfen keine Kitas und Schulen mehr besuchen. Kulturelle und soziale Einrichtungen wurden geschlossen und in Sportvereinen wurde Mitgliedern die körperliche Betätigung untersagt. All diese Veränderungen bedeuten für einen Großteil der Menschen schwerwiegende emotionale und finanzielle Belastungen. Zudem sind die Reglementierungen ein schwerwiegender Übergriff, der durch die bestehenden medizinischen Risiken nicht zu rechtfertigen ist. Angesichts der grundlegenden Einschnitte in das Leben von Menschen und einer zunehmend widersprüchlichen Berichterstattung zum Thema stellen sich eine Reihe grundsätzlicher Fragen. Fragen, die die Regierung jetzt beantworten muss, Fragen, die jeder einzelne an seine politischen Vertreter stellen sollte. Wir alle brauchen Klarheit über die Hintergründe der aktuellen Entscheidungen, über die Legitimität der verordneten Maßnahmen und Aussichten für unsere Zukunft. Folgendes muss ausgeklärt werden.