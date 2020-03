Rubikon: “Schluss mit Ausnahmezustand” – Hier erneut hochgeladen wegen totalitärer YouTube Zensur.

….passend dazu warum es zensiert wurden….

RUBIKON: Statement: „Demokratie-Zensur“ (Löschung unserer Reportage)

Zitat aus unserem Team zur Sache: „Dass YouTube dieses Video löscht, ist kein Bagatelle, sondern ein richtig dicker Hund! Dieses Video zeigt, wie Polizisten eine Kiste mit unserem Grundgesetz wegtragen — und dass so etwas gelöscht wird, ist hochgradig alarmierend, denn es zeigt, was die Bevölkerung nicht sehen darf. Ich bedanke mich daher bei jedem, der sich an der Weiterverbreitung dieses Videos beteiligt! Gemeinsam schaffen wir es, die Meinungsfreiheit zu verteidigen!“