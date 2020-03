Die Meister der Zahlen

Neben anderen Absonderlichkeiten dieser uns alle so erregenden Corona-Episode fällt derzeit die Beliebtheit von Zahlen auf. Selbst Menschen, die sonst nicht als begnadete Mathematiker gelten, werfen damit um sich. Exponentialkurven, Infizierten- und Todesstatistiken füllen die Medien und Blogs. Statistiken genießen seit jeher bei vielen Menschen ein großes Vertrauen, weil sie im Umfeld eher verschwommener Spekulationen Objektivität und Quantifizierbarkeit verheißen. Dabei ist bekannt, dass fast nichts anfälliger für Manipulation ist als eben Statistiken. Die müssen nicht einmal gefälscht sein; schon ein verändertes Framing oder ein gezielt gewählter Ausschnitt aus dem vorhandenen Zahlenmaterial können irreführend sein. Zahlen zur Corona-Epidemie kann man meist auf zwei Quellen zurückführen: die Johns Hopkins-Universität in Baltimore und die WHO. Doch sind diese Quellen seriös? Oder verfolgen sie mit ihrer Informationspolitik eigene Interessen? Eine Analyse des Deutschen Netzwerkes Evidenzbasierte Medizin (EbM) lässt aufhorchen. Die Autoren kritisieren die Medienarbeit zu COVID-19 und formulieren klipp und klar: „Die mediale Berichterstattung berücksichtigt in keiner Weise die von uns geforderten Kriterien einer evidenzbasierten Risikokommunikation. (…) Die Darstellung von Rohdaten ohne Bezug zu anderen Todesursachen führt zur Überschätzung des Risikos.“