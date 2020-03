Folter durch saudische Streitkräfte und das Verschwinden jemenitischer Zivilisten

Human Rights Watch (HRW) berichtet, dass die saudischen Streitkräfte und ihre Verbündeten seit Juni letzten Jahres im Gouvernorat Al-Mahrah schwere Übergriffe gegen jemenitische Zivilisten begangen haben.

Die schwerwiegenden Übergriffe der saudischen Streitkräfte und ihrer jemenitischen Verbündeten auf die Einwohner von Mahra sind ein weiterer Schrecken, der auf die Liste der rechtswidrigen Verhaltensweisen der von den Saudis geführten Koalition im Jemen gesetzt werden muss”, sagte Michael Page, stellvertretender Direktor für den Nahen Osten bei HRW, am Mittwoch, so berichtet PressTV .

Saudi-Arabien schadet seinem Ruf bei den Jemeniten schwer, wenn es diese missbräuchlichen Praktiken ausführt und niemanden dafür zur Rechenschaft zieht”, fügte er hinzu.

Nach Angaben von Human Rights Watch (HRW) umfassen die Missbräuche willkürliche Verhaftungen, Folter, Verschleppung, Kidnappen und illegale Überstellungen von Gefangenen nach Saudi-Arabien. Unterdessen gab die führende Menschenrechtsgruppe Amnesty International bekannt, dass die anhaltenden Waffenverkäufe an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate den Krieg im Jemen verschärft haben.

In einem am Montag am Vorabend des fünften Jahrestages des Krieges im Jemen veröffentlichten Bericht beschuldigte die Organisation die Vereinigten Arabischen Emirate, Terroristen im Jemen rücksichtslos mit fortschrittlichen Waffen zu versorgen. Sie äußerte sich auch besorgt über die von der von den USA unterstützten Koalition begangenen Kriegsverbrechen, darunter die Bombardierung von Häusern, Geschäften und Krankenhäusern.

Die HRW forderte ferner die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien und andere Länder auf, ihre Waffenlieferungen an die Aggressoren unverzüglich einzustellen. Am 26. März 2015 begann Saudi-Arabien seinen Krieg gegen den Jemen, um die Macht an die ehemaligen von Riad unterstützten Beamten des Landes zurückzugeben, die inmitten eines Machtkampfes im eigenen Land geflohen waren.

Der Krieg – in dem Zehntausende Jemeniten getötet wurden – erhielt anhaltende bewaffnete, nachrichtendienstliche, logistische und politische Unterstützung von Washington und einigen seiner Verbündeten, insbesondere dem Vereinigten Königreich. Zu den von den USA und anderen Ländern gelieferten Waffen gehört auch Präzisionsmunition, die die von den Saudis geführte Koalition gegen die zivil besiedelten Gebiete des Jemen eingesetzt hat.

