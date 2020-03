Es passiert gerade jetzt in diesem Augenblick.

Alle deine Bewegungen alle soziale Aktivitäten wie Likes oder Kommentare und Einträge von dir und deinen Freunden so wie das Verhalten in dieser “erzeugten Krise” werden gesammelt und ausgewertet. MILLIARDEN VON DATEN!



Das Ziel?

Wie verhalten sich Menschen in Ausnahmesituationen. Diese Daten werden Weltweit verglichen und per Künstliche Intelligenz ausgewertet.

Diese Auswertungen werden studiert und für zukünftige “Ausnahmesituationen” herangezogen. Wer und wo hat sich wie verhalten. Was wurde gelesen und geteilt. Wer hatte auf wen einen Einfluss und was war die Reaktion darauf…usw.

Diese Datenflut in solchen speziellen Zeiten sind Milliarden Wert und werden zukünftig helfen Milliarden Menschen per Künstlicher Intelligenz in die gewünschte Position zu lenken.

Bei der nächsten “Krise” werden diese Daten helfen die Bevölkerung noch besser zu kontrollieren und die noch vorhanden Lücken zu schließen.

Übrigens noch…Das Virus wird dann verschwinden wenn die Medien es so wollen!