Die Sterbestatistik zeigt, dass weniger Menschen sterben als in Vergleichszeiträumen

Frankreich betreibt aktive Sterbehilfe

Das New England Journal of Medicine, bestätigt, dass Covid 19 kein Killervirus ist

….passend dazu…..

Mediziner gegen Medien: “Es gibt keine gefährliche Corona-Pandemie” – (D., ENG.)

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben Regierungen und der medial-industrielle Komplex die Freiheitsrechte der Bürger beschnitten. “Als Schutz gegen die Corona-Seuche”, heißt es. Die kontrolliert gesprengte Weltwirtschaft soll mit neuen Mega-, besser Tera-Krediten geimpft werden. Zwei Tage Rundgänge in den wichtigsten Krankenhäusern Berlins zeigen aber: Einen medizinischen Katastrophenfall gibt es hier nicht. Und über die freien Medien wenden sich immer mehr Ärzte an die Öffentlichkeit – und warnen. Aber nicht vor dem Virus…