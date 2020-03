Bill Gates fordert ein nationales Tracking-System für Coronavirus

…es würde genau so funktionieren wie der ewige Krieg gegen den Terror. Je nach bedarf holt man den Bösewicht wieder aus der Schublade…..

Bild: Bloomberg

Eine Woche nach seinem Rücktritt aus den Vorständen von Microsoft und Berkshire Hathaway hat sich Bill Gates bei einer Veranstaltung mit dem Namen: “Ask Me Anything” zur Covid-19-Coronavirus-Pandemie seine Gedanken darüber ausgetauscht, wie man am besten mit dem Ausbruch und seinen möglichen langfristigen Auswirkungen auf die Welt umgehen kann.

Der vor kurzem erschienen TED-Vortrag von Gates aus dem Jahr 2015 mit dem Titel “The Next Outbreak? Wir sind nicht bereit”, der während der Ebola-Epidemie gehalten wurde, und die Regierung des Weißen Hauses kritisiert wird, weil sie nicht schnell genug reagiert hat, wiederholte Gates: “Wir wussten, dass es irgendwann passieren würde, entweder mit einer Grippe oder einem anderen Atemwegsvirus. Es gab fast keine Finanzierung.

Nach dem letzten Ende der Pandemie hoffte Gates, dass die Länder zusammenarbeiten können, um sich besser auf ähnliche Situationen vorzubereiten, einschließlich der “Notwendigkeit, die Fähigkeit zu haben, Diagnosen, Medikamente und Impfstoffe sehr schnell zu erweitern … die Technologien sind vorhanden, um dies zu tun, wenn die richtigen Investitionen getätigt werden”; die 100 Millionen Dollar, die seine Melinda’s Gates Foundation zur Bekämpfung des Coronavirus gespendet haben, konzentrieren sich auf diese drei Bereiche.

Dr. Anthony Fauci, der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, sagte diese Woche, dass die Massenproduktion eines Impfstoffs wahrscheinlich erst in 12-18 Monaten erfolgen wird, und Gates stimmte dem zu und sagte, dass viele Produktionen erst gebaut werden müssen, um “Milliarden von Impfstoffen zum Schutz der Welt” bereitzustellen, und dass die ersten Impfstoffe, die “an Mitarbeiter des Gesundheitswesens und an kritische Mitarbeiter……