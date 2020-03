Alcyon Pleyaden 89: Tödliches Covid-19, globale Isolation, Ausgangssperre, Impfung, Wirtschaftscrash

Das Coronavirus Covid-19, das seinen Ursprung in China hat, hat sich sehr schnell und exponentiell ausgebreitet und die Infektionsfälle weltweit erhöht, eine globale Pandemie hervorgerufen und einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems verursacht, den die Länder nicht zu bewältigen wissen, da seit Februar fast 500.000 Menschen betroffen sind… Dies hat die Regierungen gezwungen, Einschränkungs- oder Ausnahmemaßnahmen zu ergreifen und die gesamte Bevölkerung in ihren Häusern einzusperren, wie es noch nie zuvor der Fall war. Aber nicht nur das, denn es hat auch große Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, Unternehmensschließungen, Arbeitslosigkeit, Rezession und beispiellose weltweite Zahlungsausfälle, die ein Panikszenario schaffen, das überhaupt nicht hilft… Könnte es sein, dass es sich um eine Epidemie natürlichen Ursprungs handelt oder ist es ein künstlich im Labor hergestelltes pathogenes Virus, das auf der ganzen Welt ausgestreut oder verbreitet wird?

Warum weisen manche Nachforschungen darauf hin, dass das ansteckende Virus COVID-19 im Jahr 2014 in den Bioinformatik-Laboratorien des Pirbright-Instituts entstanden sein könnte? Welche Beweise gibt es? Wer steht hinter diesem Institut und was beabsichtigen sie?

Was steckt hinter alledem? Ist das Coronavirus ein Werkzeug, das von den Eliten und den Mächtigen benutzt wird, um mehr Panik zu erzeugen, aber dann wie immer als Retter zu erscheinen, weil die Pharmaunternehmen eine generelle Impfung gefunden hätten?

Ist es eine Form, um einen Zustand globaler Kontrolle zu schaffen und eine tyrannische autoritäre Diktatur durchzusetzen, die nicht verdeckt sondern offen für die gesamte Bevölkerung wäre? Und wie können wir diese Situation auf menschlicher und gesellschaftlicher Ebene meistern und vorwärts gehen?