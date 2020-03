Harald Lesch ist Physik-Professor an der Universität München und naturphilosophischer Dozent an der Philosophischen Hochschule München, vor allem aber ist er das Gesicht der Naturwissenschaften im deutschen Fernsehen, namentlich im ZDF, wo er seit Jahren wöchentlich ein Magazin namens „Terra X“ moderiert. Trotzdem hat er noch die Zeit gefunden, seinem Publikum mal kurz den Ernst der Covid-19-Lage zu erklären und zwar in mehreren YouTube-Videos. Wie alle öffentlich-rechtlichen Moderatoren ist auch Harald Lesch außerordentlich überzeugt von der Bedrohung durch Covid-19. In einem am 19. März 2020 aufgezeichneten und am folgenden Tag veröffentlichten Video von circa 9 Minuten Länge wendet er sich an beziehungsweise gegen die Verächter der Apokalypse und zeigt, wie richtige Wissenschaft funktioniert.