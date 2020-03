Halten wir fest: Es gibt das mutierte Grippevirus aus der bekannten Corona-Reihe. Sein Ansteckungspotential ist hoch. Vorsichtsmaßnahmen sind notwendig, insbesondere für ältere Menschen, für die eine Ansteckung tödlich verlaufen kann. Ist das gegenwärtige Quarantäneregime deshalb ein notwendiger Akt der Solidarität? In der Krise appellieren Politiker und Medien viel an das Gute in den Menschen. Rücksichtnahme auf Schwächere, Gemeinschaftsgeist, Selbstbeschränkung — gerade Tugenden also, die sonst im neoliberalen System nicht gefördert werden. Und siehe dann: die Menschen entdecken in der Not ihre soziale Ader. Es stellt sich nur die Frage: Wird ihr guter Wille da nicht missbraucht, damit die Eliten eine ganz andere, eine destruktive Agenda vorantreiben können?