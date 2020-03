Der immer noch andauernde saudische “Ölkrieg” mit Russland hat seine Wurzeln in der Logik der zunehmenden Nutzung natürlicher Ressourcen für geopolitische und geoökonomische Zwecke. Der jüngste Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs zwischen den USA und Russland um globale Führungsrollen und der Versuche der USA, Russland aus dem Krieg zu verdrängen, seinen Anteil am globalen Ölmarkt zu vergrößern und den Anteil des amerikanischen Schieferöls zu aus zu dehnen, wodurch Russlands wirtschaftliche Kapazität und seine Fähigkeit die Macht in Regionen jenseits seiner Grenzen zu projizieren, beeinträchtigt wird.

Während die Saudis Russland für den “Ölkrieg” und die Weigerung des Kremls, die Ölförderung weiter zu kürzen, verantwortlich machen, hätte die vorgeschlagene Kürzung in ihrer jetzigen Form letztlich zu einer weiteren Verringerung des russischen Anteils am Weltmarkt und zu einem erheblichen Anstieg der Schieferölproduktion und der Exporte der USA geführt. Seit dem OPEC+-Abkommen von 2016 und den damit verbundenen Kürzungen der Ölförderung ist die Produktion von US-Schieferöl um 4,5 Millionen Barrel pro Tag gestiegen. Während die westlichen Politologen Russland in Wort und Schrift als den “bösartigen” Akteur bezeichnet haben, der die “boomende” Schieferölindustrie der USA ins Visier nimmt, ist es eine Tatsache, dass die US-Schieferindustrie ohne das OPEC+-Abkommen gar nicht erst gewachsen wäre. Russland hat sich in seiner jetzigen Form geweigert, seine Produktion weiter zu kürzen, und ist bereit, die OPEC+ zu verlängern, um ein stabiles System der Ölförderung fortzusetzen.

Wie die OPEC+ dem US-Schieferöl zugute kam, zeigt sich daran……