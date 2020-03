Die Machtstrukturen hinter Corona – Sie wollen eine Weltregierung!

Nachdem ich in meinem ersten Video zu Corona erläutert hab, warum die Zahl und die Schwere der Corona-Fälle diese Panikmache nicht im Ansatz rechtfertigen, will ich in diesem Video die machtpolitische Agenda dahinter erläutern. Denn was wir hier wirklich vor uns haben, ist kein Corona-Virus, sondern eine politische Machtergreifung von bestimmten Personen und Organisationen, die man ganz konkret benennen kann: Rothschild, Rockefeller, Warburg, Gates, Council on Foreign Relations, UNO, WHO uvm. Alle arbeiten sie auf eine Zentralisierung politischer Macht hin, die zu einer Art Weltregierung führen soll. Die Entrechtung eines grossen Teiles der Weltbevölkerung im Zuge der Corona-Hysterie ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ziel einer gleichgeschalteten, von einer kleinen Elite kontrollierten Weltbevölkerung. Hier die Fakten!

