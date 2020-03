COVID-19 – Der Kampf um eine Heilung: ein gigantischer westlicher Pharma-Raubzug

Peter König

Vor einigen Tagen wiederholte Dr. Tedros, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), was er bereits vor einigen Wochen sagte, dass es weltweit etwa 20 pharmazeutische Laboratorien gibt, die einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus mit dem Namen COVID-19, auch 2019-nCOV oder SARS-CoV-2 genannt, entwickeln. Für den Laien ist es nur eine stärkere Mutation des SARS-Virus (Severe Acute Respiratory Syndrome), das 2002 / 2003 auch in China ausgebrochen ist. Sicherlich eine Mutation, die in einem Labor hergestellt wurde. In einem US-Hochsicherheitslabor für biologische Kriegsführung. Mit anderen Worten, sowohl SARS als auch COVID-19 wurden – neben vielen anderen biologischen Kampfstoffen – in den USA hergestellt.

Und jetzt hat das chaotische Rennen privater Unternehmen nach einem Impfstoff, die sich gegenseitig übertrumpfen wollen, begonnen. Wer entwickelt als erster einen Impfstoff? – Es ist ein harter Wettbewerb um ein Patent, ein Monopol – für ein möglicherweise mehrere Billionen Dollar schweres Geschäft. Sein westlicher neoliberaler Kapitalismus ist am schlimmsten – oder am besten, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man ihn betrachtet.

Es gibt keine Worte, um dieses chaotische Fieber nach Profit über das menschliche Wohlergehen zu beschreiben. Es hat nichts mit Gesundheit zu tun, mit der Heilung von Kranken und Leiden, möglicherweise von Sterbenden. Es geht nur um Geld. Hunderte von Milliarden, wenn nicht sogar Billionen von Profiten für den pharmazeutischen Oligarchen und die mit ihm verbundenen Forschungslabors und Unternehmen. Und noch mehr, wenn die von der WHO erklärte “Pandemie” (sic) eine Zwangsimpfungskampagne auslösen wird, die durch militärische und polizeiliche Überwachung verstärkt wird.

Lassen Sie uns COVID-19 in den Kontext stellen. Am 23. März 2020 (18:33 MGZ), und nach den Statistiken der WHO, wurden weltweit 372.572 Fälle gemeldet; 16.313 Todesfälle; 101.373 wiedererstandene Fälle – eine Todesrate von 4,37%. Diese…..