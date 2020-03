Abriegelungen, Ausgangssperren, Soldaten auf den Straßen, Regierungen verteilen Bargeld

Dieser totale Wahnsinn war völlig vermeidbar.

Was passiert, wenn Regierungen die schlimmsten Szenarien mit der Realität verwechseln? Sie verwandeln eine Gesundheitskrise in eine soziale Krise und in einen wirtschaftlichen Tsunami, mit Folgen, die schwerer sind, als das Virus überhaupt erzeugen könnte.

Während ich das schreibe, haben bereits Hunderttausende von Menschen in Europa und der Welt ihre Arbeit verloren, insbesondere in der Freizeit- und Unterhaltungsbranche. Da ein Sektor nach dem anderen von den globalen Blockaden betroffen ist, ist Massenarbeitslosigkeit nicht eine Möglichkeit, sie ist definitiv. Und die sozialen Kosten werden schwerwiegend sein. Wie schwerwiegend, weiß niemand wirklich. Aber die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass Menschen, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, auch ihr Zuhause, ihre Familien, ihre Gesundheit verlieren können – und unser soziales Gefüge wird auseinandergerissen.

Wir sollten uns jedoch davor hüten, besessen zu versuchen zu erahnen, mit welchen enormen Kosten die Panik für die Gesellschaft verbunden sein wird. Sonst besteht die Gefahr, dass eine Form der apokalyptischen Panikmache durch eine andere ersetzt wird.

Es gibt zwei miteinander verbundene Probleme. Das erste ist, dass die…..