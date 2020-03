In Wuhan China läuft gerade eine Studie in der die schwer erkanken-Corona Fälle 12 g Vitamin C 2x am Tag ins Blut bekommen:

Leider wird diese Studie erst sehr spät einzusehen sein, warum auch immer… Aber wenn sie ehrlich veröffentlicht wird dann rollen Köpfe das sag ich euch ! Ich bin so traurig, dass unser Gesundheitsminister einfach nur ein gelernter Kaufmann ist, und das merkt man, seine Worte Hände Waschen DANKE ! wirklich DANKE für nichts. Es werden so viel Steuergelder verschleudert, was ist mal mit Studien mit Vitamin C und D so Beifußextrakt bei den schwer kranken ! In China bekommen die Menschen hochdosen von Vitamin C ! Gibt es einen Zusammenhang mit den Rückgängen? Das kann man nicht sagen und ist sicher nicht kausal, aber wir sollten definitiv mehr testen was helfen könnte !