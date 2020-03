Hyperinflation der Propheten

Jahrzehntelang haben wir es in den islamischen Prophezeiungen gelesen und wollten uns darauf vorbereiten, aber wenn auch nur ein Bruchteil dessen eintritt, was angekündigt ist, stehen viel fassungslos davor.

Eine der Phänomene der Zeit ist, dass alle möglichen Kanäle nur so wimmeln von Leuten, die ziemlich genau zu wissen glauben, was morgen oder übermorgen geschehen wird. Und wenn es dann wirklich nicht so eintritt, wie sie es vorhergesagt haben, dann wissen sie wiederum, warum das so geschehen ist. Das erinnert mich an die Zeugen Jehovas Ende des letzten Jahrhunderts, die schon mehrfach den Weltuntergang angekündigt haben und später immer wussten, warum er nicht eingetroffen ist.

Einige jener Möchtegernpropheten verbreiten Skurriles und sind Spinner. Dennoch haben sie regen Zulauf und fünf- bis sechsstellige Zugriffszahlen mit ihren YouTube Videos. Andere sind durchaus viel seriöser und kündigen z.B. so etwas wie ein Hyperinflation und Geldentwertung an. Auch das steht in den Überlieferungen…..