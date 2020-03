Die CIA ist DER Meister der Manipulation. Knapp 30.000 offizielle und mind. genauso viele inoffizielle Mitarbeiter sind für diesen Dienst tätig. Aussagen der ehm. CIA Direktoren, sind nachweislich so gesagt worden – die einzigen die diese Tasachen nicht ernst nehmen wollen, sind wir Menschen, die sehr gewöhnt sind an Lug & Trug in Wirtschaft, Medien und Politik. Das ist leider eine Tatsache, dem der Mensch nur ungern ins Auge schauen möchte.

Ähnliche Beiträge