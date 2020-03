CORONA EXTRA mit Schaumkrönchen – Die Lage in Griechenland: Fakten & eigener Kurzbericht (mit regelmässigen Updates)

SEIT HEUTE MORGEN 06:00 GILT IM GANZEN LAND EINE AUSGANGSSPERRE!

Details im Nachtrag zuunterst.

Heute stand Wocheneinkauf an, weshalb ich meine Selbst-Quarantäne vorübergehend aussetzen musste. Schliesslich brauchte ich einen neuen Kasten Corona Extra – nicht dass ich hier noch verdurste, und aufgrund eines Mangels an Corona sterbe…

Humor ist, wenn man trotzdem – oder gerade erst recht – lacht…

Einführend zum Ernst der Lage aber doch noch das Folgende als kurze, grundlegende Zusammenfassung:

Was wir hier im Zuge dieses Corona-Hype – so ziemlich in jedem Land der Welt (ausser vielleicht auf der äthiopischen Hochebene, in der Wüste Gobi, im Urwald von Papua-Neuginuea oder in Patagonien und der Antarktis) – live und in Farbe miterleben, ist, vor allem anderen, hegelsche Dialektik bzw. das Schema Problem -> Reaktion -> Lösung in genialster Umsetzung – mit dem….