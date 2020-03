Biologische Kriegsführung – die verheimlichte Gefahr I

In einem dreiteiligen Artikel auf Global Research berichtet Larry Romanoff über die Entwicklung und den Stand der Forschung.

Teil I – Biologische Waffen: Ein nützlicher und zeitorientierter Überblick über die Fakten

von Larry Romanoff



Die Regierung der USA haben mit ihren zahlreichen Behörden, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen über viele Jahrzehnte intensiv zur biologischen Kriegsführung geforscht, wobei der Fokus oftmals auf rassenspezifischen Krankheitserregern lag.

In einem Bericht an den US-Kongress enthüllte das Verteidigungsministerium, dass sein Programm die Veränderung von nicht-tödlichen Viren zu tödlichen Viren ebenso umfasste, wie den Einsatz von Gentechnik, um die Immunologie von biologischen Kampfstoffen so zu verändern, dass sie eine Behandlung und einen Impfschutz unmöglich machten. In dem Militärbericht heißt es, dass das Militär zurzeit etwa 130 Forschungseinrichtungen für biologische Waffen betreibt, dutzende davon an US-Universitäten, die außerhalb der Wahrnehmung durch den US-Kongresses und der US-Gerichtsbarkeit lagen.

Dieses Wissen blieb nicht lange geheim. In einem unter Verschluss gehaltenen Bericht des Pentagon-Komitees von 1948 über biologische Kriegsführung war dies der wichtigste Punkt:…..