“5G und Corona – gibt es einen Zusammenhang?” – Der Biophysiker Dr. Peter Backwinkel im Gespräch.

Ahundredmonkeys möchte gerne möglichst viele spannende Perspektiven bieten, damit Du Dir am Ende eine fundierte Meinung bilden kannst. So auch beim Dauerthema Corona: es kursieren derzeit viele Theorien über das Virus im Netz und sicher ist es für eine abschliessende Ursachenforschung noch viel zu früh. Aber: erste Wissenschaftler warnen weltweit davor, es könne mit der Inbetriebnahme von 5G einen Zusammenhang geben. Dr. Peter Backwinkel ist Biophysiker aus Berlin und forscht mit seinem eigenen Institut seit Jahren über die Auswirkungen von Elektrosmog. In diesem Gespräch macht er klar, was es in Zukunft zu beachten gilt, um die Auswirkungen von 5G für den Menschen so erträglich wie möglich zu halten. Außerdem zeigt er auf, welchen Zusammenhang es zwischen Corona und 5G geben könnte. Wie immer freue ich mich über Eure konstruktiven Kommentare.

