Nicht das Coronavirus ist die Pest: WIR sind die Pest

Die äußere Geschichte von Die Pest dreht sich um eine bösartige Krankheit, die in einer Stadt ausbricht, die unter Quarantäne gestellt wird, nachdem die Behörden den Ausnahmezustand ausrufen. Nachdem die Menschen zunächst leugnen, dass sie ein Problem haben, geraten sie allmählich in Panik und fühlen sich schmerzhaft isoliert. Todesangst grassiert, ähnlich wie heute beim Coronavirus. Die Behörden verhängen das Kriegsrecht, da sie davor warnen, dass die Situation schlimm ist, die Menschen müssen aufpassen wenn sie sich versammeln, vor allem in Gruppen, und dass sie besser die Befehle befolgen sollten, sonst werden sehr viele sterben. Die Stadt wird also abgeriegelt.

Bevor dies geschieht und die ersten Anzeichen für einen Missstand auftauchen, bleiben die Bürger der algerischen Stadt Oran ahnungslos, denn sie “arbeiten hart, aber ausschließlich mit dem Ziel, reich zu werden”. Von ihren Gewohnheiten…..