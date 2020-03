Mein Name ist COVID – 19 und ich bin hier um euch an etwas zu erinnern

Pixabay

Ciao, Mein Name ist COVID – 19 aber ihr kennt mich wahrscheinlich unter dem Namen Corona-Virus. Entschuldigt mich für mein vorwarnungsloses erscheinen aber es liegt nicht in meinem erstreben euch wissen zu lassen, wann ich erscheine in welcher Form und Stärke.

Warum ich hier bin, nun, sagen wir ich bin hier weil ich es leid war. Ich war es leid euch zu sehen wie ihr euch zurück entwickelt anstatt aus dem was euch gegeben wurde was Gutes zu machen. Ich war es leid, zu sehen wie ihr euch kontinuierlich mit euren eigenen Händen zerstört. Ich war es leid, zu sehen wie ihr diesen Planeten….