Hybridkrieg mit der Coronavirus-Hysterie – Biologische, psychologische, ökonomische & geophysische Kriegsführung! (Update)

1. Gegen-NLP

Liebe Mitmenschen,

Worte machen Gedanken und Gedanken machen Worte!

Falsche Begriffe verhindern das richtige Denken!

Die Kunst der Kontrolle der Gedanken von anderen Menschen wird Neuro-Linguistische Programmierung (NLP) genannt. Ich verwende bewusst Begriffe, die ein Gegen-NLP, also die Auflösung der Manipulation bewirken sollen, denn die Wahrheit ist stets das Gegenteil der Lüge.

Auch wenn Ihr an die gute Intention bei der Verwendung des Begriffs “Schutz” glaubt und damit die “Ausgangssperre” in einen positiven Kontext setzt, so seid doch bitte mutig, den letzteren auch im Rahmen von Militärputsch oder Polizeistaat wahrzunehmen.

Vielen ist sicherlich der Spruch von Deng Xiau Ping bekannt, der bezüglich des Kapitalismus gesagt haben soll: “Es ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse.“

So sage ich, es ist egal ob Militär und schwerbewaffnete Polizei eine Ausgangssperre durchsetzen oder ob die Leute aus Angst vor einem Virus zu Hause bleiben, Hauptsache wir haben einen wirksamen Putsch!

Bitte Betrachtet meine ganze Schreiberei als einen Versuch des Gegen-NLP, um tatsächlich freies Denken anzuregen. Bitte seid kritisch und nüchtern und lasst Euch nicht durch Angst wie Vieh in eine Ecke treiben.

2. Appell gegen die Panik!

Liebe Mitbürger, bitte werdet nicht zu Opfern einer weiteren Massenhysterie, an dessen Ende vier Pharmakonzerne ihren Markt für Impfstoffe um etliche Milliarden Dollar vergrößert haben werden!

Es liegt nicht in der Natur von Epidemien, einfach in einer eskalierende Kette von ähnlichen Fällen zu entstehen, den machtpolitischen Interessen der USA zu dienen und ihren Feinden zu schaden. Wenn so etwas passiert, dann liegt eine menschliche Planung und Absicht von dem jenigen dahinter, der davon profitiert.

Im einfachsten Falle handelt es sich bei diesen Epidemie-Hysterien um Marketingkampagnen zur Erweiterung des Marktes für Impfstoffe, aber im schlimmsten Falle geht es um biologische und wirtschaftliche Kriegsführung. Allerdings kann auch beides gleichzeitig enthalten sein, plus die Durchsetzung anderer politischer Ziele, wie etwa von CO2-Steuern, Schließung der Grenzen gegen Flüchtlinge, Sozialabbau und Rentenkürzungen. Wer redet dieser Tage noch von den Flüchtlingen, die in Richtung Europa strömen? Hier weiter…..