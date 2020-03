Dies und Das – Covid19 und Füße zurück auf den Boden!

Nun zum Titel; sprich, es wird ernst.



Leute, ich bin entsetzt darüber, was einige hier so reinlatzen. Ja, ja, ich weiss, dass wir alle das Opfer von Nicht-Information sind und dass es kaum solide Fixpunkte zu geben scheint in diesem Covid19 Meer nebst vielen verknüpften Erscheinungen. Aber ich dachte immer, dass wir hier die Füße auf dem Boden haben und auch einige Übung im Denken. Andererseits streiten sich ja sogar die Experten; lasst uns also versuchen, ein paar „Ankerpunkte“ in dem Ganzen zu finden.

Es gibt Gesetzmäßigkeiten des logischen und vernünftigen Denkens – die meisten davon übrigens schon seit Jahrhunderten, wenn nicht gar Jahrtausenden – und man ist gut beraten, diese auch zu beherzigen (oder nötigenfalls zu erlernen).

Natürlich ist mir klar, dass das nicht für jeden leicht ist, da so Einiges letztlich auf Mathematik hinausläuft. Aber einen brauchbaren Grundstock kann sich jeder aneignen.

Hier eine Kürzest-Anleitung/Einführung, die noch zu erweitern ich jedem ans Herz lege:

– Als erstes die blabla-, Füll-, und Propaganda-Schicht der medien…..

