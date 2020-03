Assanges Auslieferung, Eskalation des US-Terrorkriegs

In der vergangenen Woche hat der US-Bezirksrichter Anthony Trenga Chelsea Manning aus der Haft entlassen, nachdem er zu dem Schluss gekommen war, dass die Grand Jury, vor die sie zur Aussage vorgeladen worden war, sie nicht mehr brauchte, da sie aufgelöst wurde. Manning wurde wegen ihrer prinzipienfesten Haltung gegen die Geheimhaltung der Großen Jury und ihrer Weigerung, an deren Zwangsverfahren mitzuarbeiten, in Beugehaft gesperrt.

Die Freilassung von Manning erfolgte, nachdem die US-Regierung versucht hatte, sie bis zum Selbstmord zu brechen. Nils Melzer, der UN-Sonderberichterstatter für Folter, schrieb Ende letzten Jahres einen Brief an die US-Regierung, in dem er darauf hinwies, dass die Inhaftierung Mannings einer Folter gleichkommt. Ihr Widerstand ist ein Teil des Krieges der US-Regierung gegen die freie Presse, der sich gegen den WikiLeaks-Verleger Julian Assange richtet.

Assange wurde nach dem Spionagegesetz angeklagt, weil er geheime Dokumente veröffentlicht hat, die die US-Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufgedeckt haben. Diese Anklage wird von Gruppen, die sich für Redefreiheit einsetzen, als ein beispielloser Angriff auf den Ersten Verfassungszusatz anerkannt. In der ersten Woche der britischen Anhörung des US-Auslieferungsersuchens an Assange im Februar wurde ein Ausmaß dieses “Krieges” deutlich, das weit über die Pressefreiheit hinausgeht. Was sich innerhalb des Woolwich Crown Court im Südosten Londons abspielte, war ein Zeichen für ein gefährliches Abgleiten in den Faschismus.

Schuldig ohne Prozess

Die Ausführungen der Richterin Vanessa Baraitser zum US-Ausliefer…..