Amerikas Kampf gegen Corona: US-Armee und Nationalgarde ziehen in New York ein

Einheiten der US-Armee und der Nationalgarde sind in New York im Kampf gegen die Corona-Ausbreitung eingerückt. Das Portal Defence Blog veröffentlicht Videos und Bilder dazu, was in der Stadt abläuft.

Zuvor hatte der US-Präsident Donald Trump für die betroffenen US-Staaten den Einsatz der Nationalgarde freigegeben und einen außerordentlichen Notstand verhängt.