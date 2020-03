„Liebesgrüße aus Russland“ – Moskau schickt 9 Flugzeuge mit dringend benötigten Hilfsgütern nach Italien

Russland schickt neun Flugzeuge mit Ärzten, medizinischem Gerät und Desinfektionseinheiten nach Italien. Während im „Werte-Westen“ jedes Land für sich kämpft und Italien allein gelassen wird, helfen ausgerechnet und Russland und China.

Am Samstagabend haben der russische Präsident Putin und der italienische Premierminister Conte telefoniert. Der Kreml berichtete, die beiden hätten die Situation in Italien und den Kampf gegen das Coronavirus besprochen. Putin sprach Conte sein Mitgefühl aus und bot an, Hilfe zu schicken. Conte nahm das dankbar an. Sie einigten sich darauf, dass Russland Spezialisten, mobile LKW zur Desinfizierung von Fahrzeugen und Gelände, sowie medizinisches Gerät schicken werde.

Schon heute ist das erste von neun Flugzeugen der russischen Luftwaffe nach……