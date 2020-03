Corona wird zum Ende des Euros führen

Das Corona-Virus war der Auslöser für eine schon lange schwelende Wirtschaftskrise, sagt der Volkswirt und Publizist Dr. Markus Krall im Exklusiv-Interview mit COMPACT-TV. Am Ende werden der Zusammenbruch des EU-Währungssystems und massive Enteignungen stehen, sagt er.

Seid ihr darauf vorbereitet, dass die gesamte Stilllegung der Wirtschaft und die Quarantäne der Menschen, die jetzt in vielen Industrieländern angeordnet wurde, die nächsten 18 Monate andauern wird?

Ihr glaubt vielleicht nicht, dass so etwas passieren kann, aber das Trump-Regime tut es offenbar.

Die New York Times hat einen 100-seitigen Regierungsplan mit der Aufschrift “For Official Use Only // Not For Public Distribution or Release” erhalten, der ein sehr düsteres Bild von dem zeichnet, was auf Amerika……