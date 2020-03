Wann wird sich Deutschland aus der amerikanischen Hegemonie befreien?

Schon seit Jahrzehnten ist die Abhängigkeit Deutschlands von dem US-Imperium unübersehbar. Doch wie können wir uns aus dieser Abhängigkeit befreien?

Wer sich an den Boden bindet, wird nicht fliegen können. Ebenso wird ein Mensch, der sich an seine Triebe bindet, niemals in der Lage sein, seinen Ich-Berg zu erklimmen, um den Gipfel der Moral zu erreichen.

„Und wenn Wir gewollt hätten, hätten Wir ihn durch sie erhöht. Aber er wandte sich der Erde zu und folgte seiner Neigung. So ist es mit ihm wie mit einem Hund: Gehst du auf ihn los, hängt er die Zunge heraus; lässt du ihn in Ruhe, hängt er auch die Zunge heraus. So ist es mit den Leuten, die unsere Zeichen für Lüge erklären. Erzähle also, was es zu erzählen gibt, auf dass sie nachdenken.“ (Heiliger Quran, 7:176)

Im Falle Deutschlands und der meisten Länder der Welt wird das obige Sprichwort in der Tat als das aktuelle kollektive Problem dieser Gesellschaften…..