Bild: journal-neo.org

Die Coronavirus-Epidemie und die sinkenden Ölpreise haben erneut deutlich gemacht, dass sich der Westen inmitten einer systemischen Krise befindet, deren Auswirkungen in vielen verschiedenen Bereichen zu beobachten sind.

Viele politische Analysten im Westen schlagen Alarm, um die Menschen vor dem Chaos zu warnen, das sich in westlichen Regierungsinstitutionen abspielt. Die Vereinigten Staaten und Großbritannien werden häufig als Beispiele für diese sich verschlechternde Situation angeführt, in der „die sklavische Loyalität von Nicht-Wesenheiten über Kompetenz, Erfahrung und Anstand geschätzt wird“. In einem Artikel zu diesem Thema, der in den Arabnews veröffentlicht wurde, schreibt die britische Journalistin Baria Alamuddin: „[…] Die ältesten demokratischen Systeme der Welt scheinen in ein Zeitalter der Senilität eingetreten zu sein, in dem etablierte Praktiken und Schutzmaßnahmen auf Geheiß der Politik und persönliche Agenden ignoriert oder böswillig sabotiert werden.“

Dies wird auch durch die weltweite Verbreitung der Gesetzlosigkeit erleichtert, die durch „[…] die Kastration des Völkerrechts und von Konfliktlösungsinstitutionen“ verstärkt wird.

In den Medien führen verschiedene Formen der Analyse zu der gleichen Schlussfolgerung, dass Europa sein „internationales Gewicht“ verliert. Die EU muss jedoch auf eine zunehmende Anzahl von Herausforderungen reagieren und steht vor einer wachsenden Anzahl von Problemen. Weder Deutschland noch Frankreich erhielten eine Einladung zum Gipfeltreffen Russlands und der Türkei in Bezug auf Idlib. Die Europäer sind nicht in der Lage, die Bedrohung durch Dschihadisten zu bewältigen, die nach Libyen, in die Sahelzone, in die Sahara und nach Westafrika ziehen, und im östlichen Mittelmeerraum entstehen neue Spannungsfelder.

Gleichzeitig ist es auch erwähnenswert, was Al Jazeeras leitender politischer Analyst Marwan Bishara zu sagen hatte, der betonte, dass der Ausgang der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen von drei Faktoren bestimmt wird: Rassismus, religiöser Fanatismus und Ungleichheit (“Trump führt eine Koalition wütender rechter, weißer Protestanten an, die sich um das korporative Amerika kümmert”).

Der ehemalige deutsche Außenminister Joschka Fischer stellte kürzlich fest, dass Trump, wenn er eine zweite Amtszeit gewinnt, “eine existenzielle Bedrohung für die Idee des ‘Westens’ selbst darstellen würde”. Fischer kritisiert die neuen EU-Führer scharf, weil sie die grundlegenden Veränderungen in der Welt im Wesentlichen ignorieren, die, wie er sagt, “ihre Zeit damit verbringen, sich um Agrarsubventionen zu streiten”. Die Schlüsselfrage lautet jedoch: “ob die NATO einen zweiten Trumpfterminus überleben könnte”.

Erwähnenswert ist ein kürzlich vom ägyptischen Zentrum für strategische Studien veröffentlichter Aussichtsbericht über die Entwicklung der Weltlage, in dem hervorgehoben wird, dass die Maßnahmen des türkischen Präsidenten und die Beziehungen Ankaras zu Moskau “die Frage aufwerfen, ob dieses Land im militärischen Kommando der NATO verbleiben wird”.

Diese Schlussfolgerungen stimmen mit den Vorhersagen der politischen Analysten von Kairo überein. So betonte der Direktor des Al-Ahram-Zentrums für politische und strategische Studien, Dr. Abdel Monem Said Aly, dass “der Westen in vielerlei Hinsicht aufgrund politischer und ethnischer Unterschiede auseinander fällt“: Die EU ist ein Paradebeispiel dafür.

Im Jahr 1970 erwirtschaftete Asien (einschließlich Japan) 19% des weltweiten BIP, während der Westen einen Anteil von 56% hatte. Jetzt beträgt der Anteil Asiens am globalen BIP 43%, und der Westen trägt 37% bei.

Die vorherrschende Verwirrung und das Schwanken unter den amerikanischen internationalen Wissenschaftlern ist symptomatisch für diese Verschiebung. Der jüngste Bericht des Außenministeriums (März-April 2020) enthält unterschiedliche Einschätzungen über den aktuellen Stand der globalen Angelegenheiten und über die Rolle, die die Vereinigten Staaten spielen sollten. So argumentiert Stephen Wertheim, dass die USA ihr Streben nach Weltherrschaft aufgeben sollten. In einem Artikel mit dem Titel “Der Preis des Primats: Warum Amerika die Welt nicht dominieren sollte”, schreibt Wertheim, dass Washingtons globale Ambitionen die amerikanischen Werte bedrohen. Der Artikel von Thomas Wright drückt eine völlig gegensätzliche Ansicht aus: “Die Torheit der Vergeltung: Warum sich Amerika nicht von der Welt zurückziehen kann”.

Graham Allison’s Artikel “Die neuen Einflusssphären: Sharing the Globe with Other Great Powers” argumentiert, dass die globalen Einflusssphären neu definiert werden müssen.

Die Welt steht vor neuen Bedrohungen und Herausforderungen, und es ist klar, dass die amerikanischen und europäischen politischen Analysten die Formel für den Umgang mit diesen Problemen noch nicht gefunden haben. Zudem verschlimmern die Maßnahmen, die viele westliche Länder ergreifen, die bereits alarmierende Situation nur noch weiter.

Unter diesen Umständen blickt die ganze Welt auf Russland und seine stabile Außenpolitik, die darauf abzielt, die Einhaltung der Regeln des Völkerrechts zu stärken, und sie gewinnt großen Respekt und wächst an Popularität, vor allem angesichts der Bedeutung, die Präsident Wladimir Putin der engen internationalen Zusammenarbeit beigemessen hat, um die wachsende Zahl globaler Herausforderungen ernsthaft anzugehen.