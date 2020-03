Es ist nicht auszuschließen, dass jemand den Virus zuerst in freier Wildbahn fand und ihn nicht an die WHO meldete, sondern dass er in jemandes Arsenal landete. Die Liste der Verdächtigen ist lang; genauso wie die Liste derjenigen, die die Gelegenheit nutzen wollen, um die angeschlagenen Staaten mit einer weiteren Attacke (Cyber oder Smallpox) zu treffen oder um eine bestimmte Agenda zu beschleunigen.

