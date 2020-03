SARS-CoV-2: Ein Blick auf die militärischen Aspekte der biologischen Kriegsführung

Das 20. Jahrhundert hat eine scheinbar unzählbare Anzahl militärischer Konflikte erlebt, die von kleinen lokalen Zusammenstößen bis hin zu mindestens zwei Weltkriegen reichen. Im selben 20. Jahrhundert haben Großmächte enorme Anstrengungen unternommen, um drei Arten von so genannten „Massenvernichtungswaffen“ (MVW) zu entwickeln: Atomare, bakteriologische und chemische Waffen (ABC). Alle diese Massenvernichtungswaffen wurden anfangs als sehr wirksam und sehr beängstigend angesehen, aber sie wurden nur bei wenigen, begrenzten Gelegenheiten eingesetzt.

Fragen Sie sich, warum das so ist. ?

Der Grund ist einfach: Während die USA 1945 ungestraft japanische Städte mit Atomwaffen zerstören konnten und die Anglo-Mächte mindestens DREI Pläne für einen totalen Krieg gegen die Sowjetunion entwickelten (Einzelheiten in diesem Artikel), wagten sie es nie, diese umzusetzen.

Fragen Sie sich noch einmal, warum das so ist ?

Ich bin ein totaler medizinischer Ignorant, und ich habe nichts über das Wesen von SARS-CoV-2 zu sagen, ich bin Militäranalytiker, und eines meiner beiden Spezialgebiete (neben der Planung von Nuklearstreitkräften) war die operative Kunst, d.h. die Ebene der militärischen Operationen, die über der taktischen Ebene liegt, aber unter der strategischen: Man kann sie als das betrachten, was die taktischen Mittel mit den strategischen Zielen verbindet. Man kann es sich auch als die Ebene vorstellen, auf der kombinierte Truppenformationen (oberhalb der Divisionsebene) in etwas Ähnlichem wie ein Armeekorps zusammengeführt werden. Dies ist genau die Ebene, auf der der Einsatz von Massenvernichtungswaffen am ehesten möglich ist. Wenn Sie sich jedoch die typischen sowjetisch/russischen oder US-amerikanischen Handbücher über Einsatzkunst ansehen, werden Sie feststellen, dass immer davon ausgegangen wird, dass die andere Seite den Einsatz von Massenvernichtungswaffen (auch in geheimen Dokumenten) initiiert.

Fragen Sie sich noch einmal, warum das so ist. Ist es nur eine Art von politischer Korrektheit, die zeigt, dass „wir die Guten sind“ und „sie wirklich böse sind“? Bis zu einem gewissen Grad, ja, aber nicht nur.

Ich behaupte, dass alle drei Fälle die gleiche Erklärung haben: Massenvernichtungswaffen sind sehr schwierig einzusetzen, und wenn sie eingesetzt werden, können sie absolut wirklich katastrophale politische Folgen haben. Nehmen Sie zum Beispiel die (völlig gefälschten) Berichte über den Einsatz chemischer Waffen durch die syrische Regierung gegen die Takfiris: Sie ergaben für keinen Militäranalytiker einen Sinn, einfach weil 1) sie Damaskus keinen Vorteil brachten und 2) jeder wusste, dass das Reich, sobald dieser letzte „neue Hitler" des Einsatzes chemischer Munition beschuldigt würde, diesen Vorwand nutzen würde, um Syrien anzugreifen.