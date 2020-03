Russlands Präsident Putin traf sich in Moskau mit seinem Krisenstab für die Covid-19 Epidemie.

Russland hat hierbei offiziell niedrige Infektionszahlen die häufig angezweifelt werden. Putin erläutert in seiner Rede die Strategien, mit denen er in Russland die Infektion bekämpfen und ihre Auswirkungen abmildern will. Bei uns wie immer in Übersetzung des Originalmanuskripts des Kreml.